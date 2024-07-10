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10/07/2024   7:38 ص

تحسينات بالإصدار العاشر من Apple Watch

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تعتزم شركة “أبل”، إطلاق الإصدار العاشر من ساعتها الذكية Apple Watch بتحسينات كبيرة؛ بينها أن تكون بشاشة أكبر وأكثر نحافة مقارنة بالإصدارات السابقة.

وينتظر أن يكون الجيل القادم من الساعات التي تحمل الأرقام الكودية N217 و N218 بشاشات ذات حجم أكبر يقترب من حجم شاشة الإصدار الرائد “أبل ووتش ألترا”.

وتشمل التحسينات الجديدة وصول شريحة مُعالج جديد إلى الجيل العاشر لكن دون تقديم الذكاء الاصطناعي لمُستخدمي هذه الساعات الذكية، إلا أن الشركة قد تدخل تلك المزايا في إصداراتها المستقبلية. وفق “أخبار 24”.

وتختبر الشركة فكرة الاعتماد على الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع هيكل بعض نماذج ساعاتها، حيث من الممكن أن يسهم ذلك في الإسراع من وتيرة الإنتاج مع المساعدة على تحقيقها لأهداف الاستدامة عبر حاجتها لمواد أقل في تصنيع هيكل الساعات.

تحسينات بالإصدار العاشر من Apple Watch

مال وأعمال
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