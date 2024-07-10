300 شهادة احترافية لـ “طويق” بشراكات عالمية

تتيح أكاديمية طويق ما يزيد على 300 شهادة احترافية ضمن معسكراتها وبرامجها التعليمية، المقامة بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل أبل وعلي بابا وميتا ومايكروسوفت وأمازون وCompTIA وغيرها من الجهات التقنية، وذلك عبر مركز اختبارات طويق المعتمد عالميًا.
وتعتمد معسكرات وبرامج الأكاديمية على منهجية التعليم التطبيقي؛ لتأهيل المتدربين للحصول على أبرز الشهادات الاحترافية في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة مثل: تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، العوالم الافتراضية، تجربة المستخدم، تطوير وبرمجة الألعاب، الحوسبة السحابية، وغيرها من المجالات.
وتتبع طويق العديد من الأكاديميات العالمية ومنها: أكاديمية مطوّري أبل، أول أكاديمية من شركة Apple على مستوى المنطقة بالشراكة مع أكاديمية طويق، وأكاديمية ميتافيرس، أول أكاديمية من شركة Meta بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع أكاديمية طويق، بالإضافة إلى أكاديمية علي بابا بالشراكة مع الشركة السعودية للحوسبة السحابية علي بابا كلاود، وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، أن هناك مساعي لتفعيل شراكات الأكاديمية مع كبرى الجهات العالمية، وذلك من خلال إتاحة أحدث التقنيات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتأهيل القدرات الوطنية بشهادات احترافية عالمية ضمن معسكرات منتهية بالتوظيف للمتميزين. وفق “أخبار 24”.
وتُعَدّ “طويق” الأولى والأكبر من نوعها في تقديم المعسكرات والبرامج الاحترافية بالشراكة مع العديد من الجهات العالمية؛ بهدف تطوير الكوادر الوطنية بأهم المهارات اللازمة لسد الفجوة بين تطوُّر التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.