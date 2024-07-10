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جديد المحليات > “سدايا” تطلق برنامجًا احترافيًا لنماذج “LLM”
10/07/2024   7:37 ص

“سدايا” تطلق برنامجًا احترافيًا لنماذج “LLM”

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أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، برنامجًا تدريبيًا احترافيًا في النماذج اللغوية “LLM”، يهدف إلى بناء قدرات المتدربين بالمعارف والمهارات المتقدمة لبناء نماذج كبيرة واستخدامها في حل المشكلات المعقدة.

ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يبدأ التسجيل فيه اعتبارًا من اليوم وحتى 14 يوليو الجاري، المختصين بالتقنية ممن تنطبق عليهم متطلبات القبول، للدخول في برنامج يستمر لمدة 6 أسابيع في مقر أكاديمية طويق في الرياض، ويبدأ في 28 يوليو.

ويُشترط للتقديم الحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص تقني، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والإلمام بلغة برمجة البايثون، بالإضافة إلى معرفة بالإحصاء والرياضيات، وإجادة اللغة الإنجليزية.

يُشترط للتقديم الحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص تقني
وفق “أخبار 24”.

“سدايا” تطلق برنامجًا احترافيًا لنماذج “LLM”

جديد المحليات
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