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جديد المحليات > “تاسي” يغلق مرتفعاً عند 11780 نقطة
10/07/2024   7:37 ص

“تاسي” يغلق مرتفعاً عند 11780 نقطة

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أغلق مؤشر السوق السعودي جلسة أمس (الثلاثاء)، على ارتفاع بنسبة 0.5 % عند 11780 نقطة ( 62 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 80.80 ريال، و36.20 ريال، على التوالي.

وارتفع سهم الكابلات السعودية، بنسبة 2 %، عند 76 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت إيداع مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي في المحكمة التجارية بجدة.

وأنهت أسهم الكثيري، وساسكو، ومياهنا، وجبل عمر، وتالكو، رتال، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و8 %.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 28.15 ريال، فيما هبط سهم إكسترا، بنسبة 3 % عند 94.20 ريال.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق سدكو كابيتال ريت، بنسبة 2 % عند 7.62 ريال، عقب إعلان الصندوق عن توزيعات نقدية على مالكي الوحدات. وفق “أخبار 24”.

“تاسي” يغلق مرتفعاً عند 11780 نقطة

جديد المحليات
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