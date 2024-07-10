مخالفة 6 منشآت صيدلية لم تلتزم بتوفير الأدوية

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن المخالفات المسجلة خلال شهر يونيو من العام الحالي، “6” منشآت صيدلية لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر يونيو.
وذكرت الهيئة أن المخالفات المسجلة اشتملت على عدم التزام الصيدليات بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، إضافة لعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وبينت الهيئة أن مفتشيها خالفوا منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، ولم تلتزم “3” منشآت بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة، فيما لم تلتزم منشأتان بوجود مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأضافت الهيئة أنها فرضت على المنشآت المخالفة العقوبات المالية المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية بلغت قرابة 45 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، الصادر عن هيئة الغذاء والدواء، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما ينبغي على المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة لإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.