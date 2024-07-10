“الوزراء” يشيد بانخفاض البطالة ومشاركة الشباب بالتنمية

أشاد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالجهود المبذولة نحو تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية، وتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الذي اقترب من مستهدف (رؤية المملكة 2030) والمحدد عند 7%.
واطّلع مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة ولي العهد على فحوى المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، في إطار روابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي والمتعدّد في جميع الميادين؛ ولا سيما ما يتعلق بإحلال الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والتطور الحضاري في كل المجالات.
وتابع المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ من أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة في إِقامة دولة مستقلة معترَف بها دولياً.
وأكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مجمل ما يجري تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير القطاعات الواعدة، وتقنيات الاتصالات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية.
وفوض المجلس رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان، مع الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة وهيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، وكذلك تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأردني والجابوني في شأن مشروعَيْ مذكرتَيْ تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، ووزارة البترول والغاز والمناجم في الجابون، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.
وشملت قرارات المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة ممثَّلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وجمهورية زيمبابوي ممثَّلة بوزارة المناجم والتنمية التعدينية بشأن التعاون في قطاع الثروة المعدنية، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية.
وجرى تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع اللجنة الإفريقية للطيران المدني (التكتل الإفريقي) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة واللجنة الإفريقية للطيران المدني (التكتل الإفريقي)، مع تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم.
وتضمنت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال، وتفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.
وجاء في القرارات الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة ولجنة الدولة للأمن الوطني في جمهورية طاجيكستان، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن تأسيس مركز إقليمي للموهبة والإبداع في المملكة، وتفويض رئيس ديوان المظالم -أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شأن مشروع مذكرة تفاهم. وفق “أخبار 24”.
كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق وزارة الصحة -فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وكذلك اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وهيئة الحكومة الرقمية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأعوام مالية سابقة.