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جديد المحليات > “الكهرباء” تحقق في انقطاع الخدمة عن أحياء بالرياض
10/07/2024   7:37 ص

“الكهرباء” تحقق في انقطاع الخدمة عن أحياء بالرياض

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تمكنت الفرق الميدانية التابعة للشركة السعودية للكهرباء، من إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين من انقطاعها في أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير في الرياض.

وأكدت الشركة أنه تم التعامل مع العطل الذي أثّر على الخدمة في هذه الأجزاء وإتمام عملية إصلاحه.

من جانبها، بدأت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تحقيقًا للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع الخدمة، وتقييم الإجراءات التي اتخذها مقدم الخدمة في هذا الصدد، وذلك وفق دورها الإشرافي في متابعة ومراقبة أداء مقدمي الخدمة الكهربائية. وفق “أخبار 24”.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أرجعت انقطاع الخدمة في أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير بمدينة الرياض، إلى وجود عطل خارج عن الإرادة في الشبكة.

واعتذرت الشركة للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار الكهربائي في هذه الأحياء.

“الكهرباء” تحقق في انقطاع الخدمة عن أحياء بالرياض

جديد المحليات
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