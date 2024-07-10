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رياضة > رسميًا.. عبدالإله المالكي ينتقل للاتفاق
10/07/2024   7:44 ص

رسميًا.. عبدالإله المالكي ينتقل للاتفاق

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أعلن نادي الاتفاق، مساء أمس الثلاثاء، ضمّ متوسط ميدان فريق الهلال عبدالإله المالكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وانتقل لاعب الهلال إلى صفوف الاتفاق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه على “إكس”، صورة للاعب بقميص الفريق وعلق عليها: “المالكي ينضم إلى الاتفاق لمدة موسم”.

من جانبه، قال نادي الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: “عبدالإله المالكي معاراً إلى الاتفاق لمدة موسم رياضي.. بالتوفيق”.

وكان عبد الإله المالكي انضم لصفوف نادي الهلال في يناير من عام 2022، قادماً من الاتحاد بعقد حتى 2026. لكنه أُصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين، فغاب طويلا. وفق “سبورت 24”.

وبعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خلال الموسم الماضي، طلب المالكي الرحيل ليشارك في المباريات باستمرار، حتى يعود للمنتخب السعودي.

رسميًا.. عبدالإله المالكي ينتقل للاتفاق

رياضة
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