الأهلي يحرج “فيفا”.. ويبطل قرار “منع التسجيل”

أحرج نادي الأهلي، خصمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تجاه القرار الذي أصدره بفرض عقوبة منع التسجيل على خلفية قضية اللاعب البريطاني لويس غرابان التي رفعها ضد النادي السعودي.
وبحسب المستشار القانوني أحمد الشيخي، فإن محكمة “كأس” وصلت إلى قرارها النهائي بحسب مصادره حيال قضية الأهلي وعقوبة المنع من التسجيل.
وأوضح أن القرار الصادر من المحكمة بـ”الاتفاق مع فيفا وبقية الأطراف” إضفاء صفة “السرية”، موضحاً: “مما يعني أنه لن يتم نشر الحكم للعامة مطلقاً، وسيمتنع FIFA عن التعليق عليه علناً، في سابقة هي الأولى على الإطلاق في مثل هذا النوع من القضايا”.
وأشار إلى أن القرار سيخضع لمرحلة المراجعة الأخيرة، وسيصل للأطراف (رسمياً) بعد الانتهاء منها.
أضاف أن إطالة أَمَد هذه المرحلة وتأخير وصول القرار للأطراف إلى ما بعد فترة الانتقالات هو لصالح النادي الأهلي؛ وتتعلق بالمفاوضات، وثانياً لأنها ترفع من فرص تسجيله بالصيفية الحالية كما شرحنا سابقاً. وفق “سبورت 24”.