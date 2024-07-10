الذهب يصعد والنفط يعود للارتفاع

انتعشت أسعار النفط، اليوم (الأربعاء)، منهيةً ثلاثة أيام من الانخفاض، بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى استقرار الطلب، ومع تحسن التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.87 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.3% في الجلسة السابقة، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا إلى 81.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.1 % بالجلسة السابقة.
وكان خام غرب تكساس الوسيط قد انخفض 3% في الجلسات الثلاث السابقة، وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط، ومع ظهور مؤشرات على أن صناعة الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية خرجت سالمة نسبيا من إعصار بيريل بعد أن ضرب المنطقة يوم (الاثنين) الماضي، وانخفض برنت 3.2% خلال نفس الفترة.
وكانت مصادر نقلت عن معهد البترول الأمريكي، أمس (الثلاثاء)، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت نواتج التقطير، مما يشير إلى أن الطلب على الوقود في الصيف ثابت ويقود إلى الانتعاش بعد أيام من الانخفاضات.
كما تلقت الأسعار الدعم أيضا من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس، والتي أشارت إلى أن مبررات خفض أسعار الفائدة أصبحت أقوى. وفق “أخبار 24”.
في سياق متصل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2367.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2374.10 دولار، وذلك بعد تصريحات باول التي تشير لقوة مؤشرات خفض الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.89 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 981.37 دولار.