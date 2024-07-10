عِلم توقع اتفاقية تطوير موارد البيانات مع الداخلية وسدايا

وقعت شركة عِلم، اتفاقية تطوير موارد البيانات مع كل من وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ بهدف تمكينها من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات.
وذكرت الشركة في بيان لها على تداول اليوم (الأربعاء)، أن مدة الاتفاقية 10 سنوات تبدأ من يناير 2024، لافتة إلى عدم تضمنها مبلغاً مالياً إجمالياً ثابتا.
وأضافت أن إيرادات المنتجات والخدمات المشمولة بهذه الاتفاقية لعام 2023؛ شكلت ما يقارب نسبة 42 % من إجمالي إيراداتها وفقا للقوائم المالية المدققة لنفس العام.
وأكدت الشركة أنّ هذه الاتفاقية تحل محل اتفاقيات سابقة، ويحصل أطراف الاتفاقية على نسبة من إيراد المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن الاتفاقية؛ بهدف تمكينها من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت عِلم إلى أنه قد يكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي في إيراداتها خلال مدة سريانها، حيث إنها قد تؤدي إلى التوسع في تطوير المنتجات أو الخدمات ذات العلاقة بالاتفاقية، مشيرة إلى عدم وجود أي أطراف ذات علاقة.