ارتفاع قيمة الطرح الثانوي لأرامكو إلى 46.3 مليار

أعلنت شركة ميريل لينش المملكة، مدير الاستقرار السعري للطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، تنفيذ خيار التخصيص الإضافي للأسهم، 154.5 مليون سهم عادي من أسهم أرامكو بسعر 27.25 ريال لكل سهم خيار شراء.
وأكدت الشركة، في بيان لها على تداول اليوم (الأربعاء)، انتهاء مدة الاستقرار السعري الخاصة بسهم أرامكو دون تنفيذ أي عملية.
وأوضحت أنه نظراً لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء نحو 1.69 مليار سهم والتي تمثل قيمة طرح إجمالية 46.31 مليار ريال 12.35 مليار دولار، ولتجنب الشك، فإن الأسهم البالغ عددها 154.5 مليون سهم والخاضعة لخيار الشراء سيتم استخدامها من قبل مدير الاستقرار السعري لإعادة الأسهم التي اقترضها من حكومة المملكة العربية السعودية وباعها في الطرح.
وأشارت “ميريل لينش المملكة” إلى أنه لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في أرامكو كنتيجة لممارسة خيار الشراء. وفق “أخبار 24”.
وكانت أرامكو قد طرحت 1.545 مليار سهم من أسهمها طرحاً عاماً ثانوياً، تُشكّل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، بسعر 27.25 ريال للسهم، وبدأ تداولها وفترة الاستقرار السعري بتاريخ 9 يونيو الماضي.