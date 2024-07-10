3.4 مليار دعم حساب المواطن في دفعته الـ80

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم (الأربعاء)، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو الحالي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته يبلغ 209 مليارات ريال، منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأضاف الهاجري أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالا.
وبيّن أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.
وفق “أخبار 24”.