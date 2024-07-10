انخفاض الإنتاج الصناعي 2.9% في مايو

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9% خلال شهر مايو 2024م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، متأثًرا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.
وأوضحت الهيئة أنه نظرا للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، والتي شكلت 61.4 % من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يليه نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35% و 2.8% على التوالي، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69 %.
من ناحية أخرى، كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% مقارنة بشهر أبريل 2024.
ووفق الهيئة، فقد انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في مايو 2024م بنسبة 9.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، إذ خفضت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو من العام الحالي، لكن بالمقارنة مع أبريل 2024م يلاحظ ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.1%.
وبحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء، فإنه مقارنة بشهر مايو من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 8.2% مدعومًا بارتفاع نشاط صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع المنتجات الغذائية وارتفع كل منهما بنسبة 10.0% و15.6% على التوالي، فيما سجل نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة انخفاضا سنويًا بنسبة 2.1%.
أما على صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية فتشير النتائج الأولية إلى ارتفاعه بنسبة 0.8% مدعومًا بارتفاع نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 0.1% يليه كل من نشاط صنع المنتجات الغذائية، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.9% و0.9% على التوالي، في حين انخفض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.4%.
وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 6.6%، فيما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا بنسبة 0.2%، وذلك مقارنة بشهر مايو من العام السابق.
وعند المقارنة بشهر أبريل 2024م، يلاحظ ارتفاع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 20.8%، و2.2% على التوالي. وفق “أخبار 24”.
أما الرقم القياسي للأنشطة النفطية فقد انخفض في شهر مايو 2024م بنسبة 8.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، متأثرا بانخفاض إنتاج النفط خلال تلك الفترة، بينما ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 12.8%ـ مدعومًا بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، فيما عدا أنشطة المياه.
من جانب آخر؛ ظل الرقم القياسي للأنشطة النفطية مستقراً مقارنة بشهر أبريل 2024م، في حين ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.0%.