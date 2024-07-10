جهود المملكة بمكافحة التصحر على الطاولة الأممية

طُرحت جهود المملكة ومبادراتها لمكافحة التصحر وتشريعاتها التي ساهمت في حماية البيئة بكافة مدن وقرى المملكة على طاولة الأمم المتحدة وذلك على هامش المنتدى السياسي عالي المستوى للتنمية المستدامة الذي أقيم في نيويورك.
وشاركت المملكة عبر وفد رسمي رؤيتها للحلول المُستدامة للمحافظة على البيئة، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، حيث تمثلت المشاركة في عدد من الجلسات الرئيسية التي عنونت بمواضيع عدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبيئية لها أثر مباشر على التنمية المستدامة.
وشملت المشاركة السعودية وجود معرض داخل مبنى الأمم المتحدة بنيويورك يستعرض استعدادات المملكة لاستضافة أكبر حدث بيئي تقيمه الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف مطلع ديسمبر المقبل.
ويستعرض أعضاء الوفد لزوار المعرض من الوفود الأممية، كيفية الإدارة المستدامة للأراضي، وعلاقة تدهور الأراضي بملفات عدة لها آثار سلبية مباشرة على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائى، فضلاً عن ارتباطها برفع مستوى التغير المناخي وندرة المياه. وفق “أخبار 24”.
وقدم الوفد المبادرات والمشاريع السعودية التي تؤكد التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم وبينها كيفية الإدارة المستدامة للأراضي أن تخفف من حدة الفقر، وتعزز الأمن الغذائي، وتخفف من آثار المناخ، بالإضافة إلى الدور الدبلوماسي الذي تقوم به لحث دول العالم على اتخاذ قرارات مصيرية للبيئة وإعادة إحياء الأرض، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة للأجيال القادمة.