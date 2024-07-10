“عروض صيف جدة” تنطلق بخصومات 70%

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، بالشراكة مع غرفة جدة، حملة “عروض صيف جدة”، التي تستمر من 10 يوليو وحتى 10 أغسطس 2024م، وتتضمن العديد من الأنشطة والعروض المميزة، إضافة إلى خصومات تصل إلى 70% تقدمها أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية.
ويشارك في هذه الحملة عددٌ من الشركاء الاستراتيجيين والبلاتينيين، والشركاء الذهبيين، إضافة إلى مشاركة أكثر من 450 علامة تجارية محلية وعالمية من مختلف القطاعات مثل: النقل، والترفيه، والسياحة، والبيع بالتجزئة، ومقدمي الخدمات السياحية.
وتهدف الحملة إلى التعريف بجدة كوجهة سياحية، من خلال تقديم حزمة من الباقات والعروض والفعاليات والأنشطة النوعية، إلى جانب إسهام الحملة في تعزيز نمو القطاع الخاص بالمملكة وخلق فرص العمل الدائمة والموسمية.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت في وقت سابق برنامج صيف السعودية 2024، تحت شعار “تراها” ،الذي يستمر حتى آخر شهر سبتمبر في 7 وجهات سياحية متنوعة هي: عسير، والباحة، والطائف، ووجهة جديدة هي البحر الأحمر، بجانب جدة والرياض والعلا، ويضم البرنامج أكثر من 550 منتجاً سياحياً و150 عرضاً خاصاً لمختلف الفئات من العائلات والأطفال، ومحبّي المغامرة، والباحثين عن السياحة الفاخرة والاستجمام، والمهتمين بالثقافة والتاريخ. وفق “أخبار 24”.
كما يشهد برنامج صيف السعودية هذا العام عودة موسم جدة وانطلاق موسم عسير بالعديد من الحفلات، والفعاليات، والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدة، والكثير من المنتجات التي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.