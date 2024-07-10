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رياضة > بعثة الاتفاق تصل إلى إسبانيا
10/07/2024   1:47 م

بعثة الاتفاق تصل إلى إسبانيا

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وصلت بعثة فريق الاتفاق، اليوم الأربعاء، إلى إسبانيا، لخوض معسكر إعداد خارجي، استعدادا للموسم الجديد.

وقبل ساعات، انضم العليان إلى الاتفاق بموجب عقد يمتد حتى أربعة مواسم ليكون أولى صفقات النواخذة خلال سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025، وأعقبها اتفاق نادي الاتفاق مع نادي الهلال على إعارة اللاعب عبدالإله المالكي لتمثيل صفوف فارس الدهناء خلال موسم 2024-2025.

وفي وقت سابق، تلقت إدارة نادي الاتفاق رسمياً خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعتماد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال الخليج للأندية والتي ستنطلق من 24 سبتمبر القادم حتى 25 أبريل 2025 .

بعثة الاتفاق تصل إلى إسبانيا

بعثة الاتفاق تصل إلى إسبانيا

وفق “سبورت 24”.

بعثة الاتفاق تصل إلى إسبانيا

رياضة
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