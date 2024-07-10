تمديد شراكة نيوم والاتحاد الآسيوي حتى 2029

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تمديد شراكته مع شركة “نيوم” لمدة 5 سنوات جديدة تستمر فيها نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي حتى عام 2029.
وكانت نيوم أصبحت الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 2021 باتفاقية تم توقيعها لـ4 سنوات حتى نهاية 2024.
وستصبح نيوم شريك التقديم للموسم الأول من دوري أبطال آسيا للسيدات المرتقبة، والأدوار النهائية من موسم 2024-2025 من دوري أبطال آسيا للنخبة. وتقام الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا في المملكة العربية السعودية، وتضم الأندية الثمانية المتأهلة للدور الربع النهائي في سلسلة مباريات إقصائية شيقة وصولاً إلى المباراة النهائية.
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه في الوقت الذي تستعد السعودية فيه لاستضافة بطولات كبرى، من ضمنها كأس آسيا 2027 وكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، فإنه من شأن تجديد هذه الشراكة أن تساهم في تدعيم أساسات التعاون بين الاتحاد الآسيوي ونيوم، وتعزيز الدور الذي ستقوم به نيوم في حقبة جديدة من التطور والنمو للكرة الآسيوية.
وقال داتوك سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تمر كرة القدم الآسيوية الآن بمرحلة جديدة شيقة من التطور، ويسعدنا أن تستمر شراكتنا مع نيوم خلال هذه المرحلة الهامة.
وأضاف: نود أن نشكر نيوم على وضع ثقتهم في بطولات الاتحاد الآسيوي، ونحن نتطلع للعمل معاً على دعم استمرارية تطور ونمو الكرة الآسيوية خلال الأعوام القادمة.
وأوضح: كما يؤكد تجديد هذه الشراكة على الشعبية التي تحظى بها كرة القدم الآسيوية، ونجاحها في استقطاب الملايين من المشاهدين ومحبي الكرة الآسيوية حول العالم، وسنسعى للعمل مع نيوم على صنع المزيد من اللحظات والنجاحات التاريخية التي تساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وإسعاد الجماهير.
وقال نظمي النصر، المدير التنفيذي لنيوم: تتيح لنا الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرصة مهمة لتطوير قطاع الرياضة على مستوى قارة آسيا وخلق المزيد من المسارات التي تلبي احتياجات الموهوبين وعشاق كرة القدم ذات الشعبية الواسعة على مستوى العالم؛ إن ما يدفعنا إلى الاهتمام بهذه الشراكة هو ارتباط الرياضة بصحة الانسان ودورها الرئيسي في الترفيه ورفع مستوىات جودة الحياة وتحقيق التقارب بين الأفراد والشعوب، ما يتماشى مع رؤية وأهداف نيوم الاستراتيجية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفق “سبورت 24”.
وسيستمر الاتحاد الآسيوي في العمل مع نيوم من أجل دعم إطلاق حقبة جديدة لكرة القدم في آسيا، تشهد فيها الكرة الآسيوية تطورات هامة على جميع الأصعدة والمستويات من خلال وضع تعزيز المنافسة وروح التطوير ودعم المساواة في محل الأولوية.