فنربخشة يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم ماكسيمان

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب لاعب الأهلي، النجم الفرنسي آلان ماكسيمان من الرحيل عن صفوف فريقه والانتقال إلى الدوري التركي.
وأكد الصحفي الموثوق سانتي أونا عبر حسابه على منصة إكس، أن آلان سانت ماكسيمان كان مقتنعًا بخطاب جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي، الذي تحدث معه في عدة مناسبات.
وأوضح أونا، أن نادي فنربخشة التركي ونظيره الأهلي توصلا خلال الساعات الماضية إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب الفرنسي ماكسيمان.
وأشار إلى أن لاعب الأهلي في حال انتقاله لصفوف فنربخشة التركي سيحصل على راتب أقل في تركيا عما كان يتقاضاه في دوري روشن. وفق “سبورت 24”.