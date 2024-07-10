رسالة عبدالإله المالكي لجماهير الاتفاق

وجه لاعب الاتفاق عبدالإله المالكي، رسالة لجماهير فريقه الجديد، بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، قادما من الهلال.
وانتقل لاعب الهلال إلى صفوف الاتفاق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكان الاتفاق قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء تعاقده مع المالكي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وقال المالكي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: “اليوم تبدأ محطتي الجديدة مع نادي الاتفاق.. يسرني ويشرفني الانضمام لهذا النادي العريق الذي لا يمكن تجاهل تاريخه في خارطة رياضتنا، على أمل تحقيق تطلعات جماهيره ومسؤوليه.”
وأضاف: “أشكر الجهازين الإداري والفني على ثقتهما، وأشكر إدارة أعمالي على الجهود المبذولة، ونسأل الله سبحانه التوفيق والنجاح.”
وكان عبد الإله المالكي انضم لصفوف نادي الهلال في يناير من عام 2022، قادماً من الاتحاد بعقد حتى 2026. لكنه أُصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين، فغاب طويلا. وفق “سبورت 24”.
وبعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خلال الموسم الماضي، طلب المالكي الرحيل ليشارك في المباريات باستمرار، حتى يعود للمنتخب السعودي.