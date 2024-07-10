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جديد المحليات > القصاص من مواطن قتل آخر دهساً
10/07/2024   4:21 م

القصاص من مواطن قتل آخر دهساً

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نفذت وزارة الداخلية، بمنطقة الرياض اليوم (الأربعاء)، حكم القتل قصاصاً بحق المواطن مقرن بن سليمان بن سحاب العتيبي، لإقدامه على قتل المواطن سلطان بن معدي بن خالد العتيبي، وذلك بدعسه بسيارته عمداً وعدواناً مما أدى إلى وفاته.

وكانت الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكابه جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وأفاد بيان وزارة الداخلية بتأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وفق “أخبار 24”.

القصاص من مواطن قتل آخر دهساً

جديد المحليات
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