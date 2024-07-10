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رياضة > لوران بلان يقترب من تدريب الاتحاد
10/07/2024   4:21 م

لوران بلان يقترب من تدريب الاتحاد

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كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد، بعد رحيل المدرب مارسيلو غاياردو.

وأكد الصحفي الموثوق المتخصص في سوق الانتقالات فابريزو رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، أن المدرب الفرنسي لوران بلان على وشك أن يصبح المدير الفني الجديد للاتحاد بعد انهيار صفقة ستيفانو بيولي.

وتسعى إدارة الاتحاد لحسم ملف المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تولي المهمة خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وشهدت الأيام الماضية أزمات داخل نادي الاتحاد نتج عنها تقديم لؤي ناظر، رئيس النادي استقالته لوزارة الرياضة. وفق “سبورت 24”.

جدير بالذكر أن الاتحاد خرج الموسم الماضي دون ألقاب بجانب الخسارة من الهلال 7 مرات بمختلف المسابقات.

لوران بلان يقترب من تدريب الاتحاد

رياضة
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