النفط يصعد والذهب يهبط

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، فيما انخفضت أسعار الذهب، وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.73 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.6% إلى 83.08 دولار للبرميل.
وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للهبوط بنحو 1% على أساس أسبوعي بعد أربعة أسابيع من المكاسب، وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة بشكل عام خلال الأسبوع ومن المتوقع أن تنخفض 0.1% فقط.
وتلقت ثقة المستثمرين دعما بعد بيانات أظهرت أمس (الخميس) تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.
وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بما يساعد على زيادة استهلاك الوقود، ومع ذلك لا تزال السوق بانتظار مؤشرات أوضح للبناء عليها. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2409.19 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2414.10 دولار، إذ إنه عادة ما يؤدي انخفاض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 31.18 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس (الخميس)، كما هبط البلاتين 0.1% إلى 1003.25 دولار وتراجع البلاديوم 1.3% إلى 982.44 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاضات أسبوعية.