استكمال انتخابات غرفة الرياض.. ومعاقبة المُخالفين

قررت وزارة التجارة، استكمال انتخابات الغرفة التجارية بالرياض وإلغاء الأصوات غير النظامية التي حصل عليها المترشحون فيها، مع إبلاغ الناخبين الذين حاولوا التصويت ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بأحقيتهم بالتصويت وذلك بتاريخ 12/ 1 /1446 هـ الموافق 18/ 7 / 2024م.
وأكدت الوزارة، أنه تبين بعد الرجوع إلى التقارير التقنية استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أنه جرى بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وإصدار العقوبات الرادعة بحقهم؛ وذلك وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه سيتم استكمال إجراءات العملية الانتخابية بحيث يبدأ التصويت من الساعة (8) صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 22/ 1/ 1446هـ الموافق 28 / 7 /2024 م، وينتهي الساعة (6) مساءً من يوم الخميس بتاريخ 26/ 1 /1446 هـ الموافق 1 / 8 /2024 م، مع الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من التصويت وإعادة فرز الأصوات وذلك بتاريخ 26 / 1 / 1446 هـ الموافق 1/ 8/ 2024م.