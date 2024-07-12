الاتحاد يُعلن تمديد عقد طلال حاجي

أعلن نادي الاتحاد، عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي طلال حاجي لمدة 3 مواسم.
وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد دومينجوس اوليفيرا، أن التجديد مع اللاعب يأتي ضمن استراتيجية النادي في المحافظة على العناصر الواعدة والتي استثمر النادي في احتضانها وتطوير موهبتها.
وفي الـ 14 من سبتمبر 2023، بدأ اسم اللاعب طلال حاجي في الانتشار، بعد وجوده مع بعثة فريقه الاتحاد المتأهبة للقاء الأخدود في نجران ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، كان الملفت حداثة سنه إذ كان على مشارف يوم ميلاده الـ 16؛ لكنه لم يشارك في تلك المباراة التي عاش أجواء معسكرها واستعداداتها.
لم يكن طلال حاجي الأصغر مشاركة في تاريخ المنتخب السعودي على الإطلاق، إذ سبقه على ذلك الشرف المدافع الأسبق في فريقه الاتحاد أحمد جميل (بفارق نحو 80 يومًا)، لكنه الأصغر مشاركة عبر تاريخ الأخضر في نهائيات آسيا. وفق “سبورت 24”.
انتهى الموسم الأول الذي احتكر فيه طلال حاجي 3 ألقاب في 3 مباريات مختلفة (الأصغر مشاركة والأصغر تسجيلًا في الدوري، والأصغر تمثيلًا في بطولة كأس آسيا) وفي رصيده خوض 9 مباريات في الدوري، أسهم خلالها بـ 5 أهداف (تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف) إضافة إلى مباراة دولية أمام تايلاند، وكل هذه الأرقام دون بلوغ سن الـ 17 لأحد أميز اللاعبين في الموسم الكروي 2023-2024.