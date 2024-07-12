الخليج يُعلن تعاقده مع المدرب اليوناني دونيس

أعلن نادي الخليج، مساء اليوم الخميس، التعاقد مع المدير الفني اليوناني جورجوس دونيس، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.
وستبدأ مهمة اليوناني دونيس مع فريق الخليج في معسكر الفريق بسلوفينيا.
وستغادر بعثة الخليج يوم الجمعة المقبل إلى سلوفينيا، لبدء معسكره الإعدادي لمدة 3 أسابيع، وسيخوض الفريق ما لا يقل عن 4 مباريات ودية قبل العودة إلى المملكة مجدداً مطلع أغسطس. وفق “سبورت 24”.
ويملك دونيس عدة تجارب في الدوري السعودي، حيث قاد الهلال، ثم بعد ذلك تولى تدريب الوحدة على فترتين وكذلك الفتح في العام قبل الماضي حيث حصد مع الفريق حينها الترتيب السادس.