الرياض تتأثر بموجة حارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم (الجمعة) وارتفاع في درجات الحرارة من 47 – 48 درجة مئوية، على أن تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية وثادق وحريملاء وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
وأوضح المركز أن محافظات الزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء والحريق تتأثر بموجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة من 49 – 50 درجة مئوية.
وأشار إلى أن الحالة التي تشهدها أيضاً الخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم تبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً، وحتى الساعة الـ 5 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “WMO” قد أشادت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، بجهود المملكة ممثلة في المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية وذلك في بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي لإيجاد حلول مستدامة.