غابة رغدان .. الأشجار الكثيفة تعانق الطبيعة الخلابة

تُعدُّ غابة رغدان إحدى أهم المناطق التي يقبل عليها السياح في منطقة الباحة، نظراً لما تتمتع به من مساحات خضراء شاسعة وطبيعة ساحرة وأجواء جميلة ومناظر خلابة.
وتشتهر غابة رغدان بمنطقة الباحة خلال هذه الأيام مع إجازة الصيف بتوافد العديد من الزوار والمصطافين إليها من داخل وخارج المملكة، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والاستمتاع بالأشجار الكثيفة.
أمين الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات الصيف الدكتور علي السواط، أوضح أن متنزه غابة رغدان يتضمن العديد من المشروعات التي عملت الأمانة عليها مؤخراً ومن ضمنها حديقة بهجة رغدان الواقعة على مساحة إجمالية تقدر 20 ألف متر مربع، وممشى رئيسي بطول 700 متر، ومسطحات خضراء بمساحة 18 ألف متر.
وأضاف أنها تحتوي أيضاً على شلال بطول 30 مترًا، ونافورة تفاعلية، و 156 عمودًا ديكوريًا، وثلاث مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، و3 مواقع لزونات التصوير، وجسر مشاة ديكوري بطول 25 مترًا، كما تحتوي على عدد من المواقع الاستثمارية المتضمنة عددًا من المقاهي العالمية والفود تركات.
ونوه بأن الغابة تتضمن كذلك حديقة اللافندر والمنطقة المركزية لغابة رغدان تقع على مساحة تجاوزت 20 ألف مترٍ مربع، وساحة مركزية بمساحة 8 آلاف مترٍ مربع ترتبط بحديقة اللافندر التي تشغل مساحة 5 آلاف مترٍ مربع، يجاورها ممشى مكسو بالحجر الطبيعي بطول 500 مترٍ طولي، مع وجود شلالاتٍ مائية، مشيراً إلى أنه جرى إنارة المشروع بنحو 270 عمود إنارة ديكوري ومجسمات جمالية وأحواض زهور وجلسات ومعابر خشبية وأكشاك استثمارية.
وفق “أخبار 24”.