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رياضة > دونيس يبدأ مهمته مع الخليج
12/07/2024   7:43 م

دونيس يبدأ مهمته مع الخليج

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التحق اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني الجديد للخليج، اليوم الجمعة، ببعثة الفريق في سلوفينيا، حيث معسكر الإعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكان الخليج قد أعن رسميًا تولي دونيس القيادة الفنية لفريق الكرة لمدة موسمين بعد رحيله عن تدريب الوحدة، خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

ويمتلك دونيس خبرة في الكرة السعودية بعدما قاد كلاً من الهلال والوحدة والفتح قبل أن يعلن الخليج الاستعانة به قبل أيام ماضية.وفق “سبورت 24”.

وكان الخليج قد أنهى الموسم الماضي من دوري روشن في المرتبة الحادية عشرة، وينجح في البقاء ضمن أندية “المحترفين” للموسم الثاني على التوالي بعد صعوده من يلو.

دونيس يبدأ مهمته مع الخليج

رياضة
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