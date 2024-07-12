تعليم مدمج للمدارس النائية

توصلت وزارة التعليم إلى نموذج تشغيلي للمدارس الملحقة بالمدرسة المركزية، يحقق اسـتثمار نمـاذج التعليـم الإلكترونـي واستمرارية تعليم الطلبة في المناطق النائية للمدارس، وتمكينهم في البيئة التعليمية ورفع مهاراتهم من خلال تعليم مدمج “حضوري وعن بعد”.
وعرفت الوزارة في دليل النموذج التشغيلي للمدارس الملحقة بالمدرسة المركزية الذي أصدرته مؤخراً “المدرسة المركزية” بأنها مدرســة برقــم وزاري وكادر تعليمــي وإداري متكامــل تقــدم التعليــم المتزامــن وغيـر المتزامـن عـن بعـد مـن خلال منصـة مدرسـتي للمـدارس الملحقـة.
وعرفت المدرسة الملحقة بالمدرسة المركزية بأنها مدرسـة مسـتقلة قائمـة برقمهـا الـوزاري وكادرهـا التعليمـي وتعامـل وظيفيـاً كملحقة للمدرسـة المركزية تصدر شـهادات الطالب منها، وتضم فصلاَ أو فصولاً متعـددة الصفـوف، ويـدرس طالبهـا المقـررات: “لغة، والرياضيـات، والعلـوم” فـي مدرسـتهم حضوريـاً، والمقـررات الأخـرى إلكترونيا عـن بعـد مـن مدرسـتهم بواسـطة معلمـي المدرسـة المركزيـة .
يوضح الدليل أن المدرسة المركزية تشـغل بـكادر تعليمـي وإداري متكامـل لتقديـم التعليـم عـن بعـد مـن خـلال منصــة مدرســتي للمــدارس الملحقــة فــي الوقــت ذاتــه وبجــدول دراســي موحــد لجميــع المــدارس، وتضــم المدرســة المركزيــة كادراَ تعليميــاً مكلفــاً بالتدريــس بهــا بشــكل كامــل، مــع إمكانيــة نــدب المعلميــن لهــا عنــد الحاجــة.
وابانت الوزارة أن أسلوب التدريـس فـي النمـوذج يكون بتقـديم المقـررات “لغة، والرياضيـات، والعلـوم” فـي المدرسـة الملحقـة حضوريـا بواسـطة المعلـم المختـص الموجـود علـى مـلاك المدرسـة الملحقـة، حيـث يقـوم المعلــم بتدريــس المقــررات للفصــل بصفوفــه المتعــددة مــن خلال الحصة الدراسية. وتقــدم بقيــة المقـررات عـن بعـد عبـر منصـة مدرسـتي بواسـطة معلمـي المدرسـة المركزيـة للطـلاب المسجلين فـي نظـام نـور ضمن المـدارس الملحقـة، وتسـند إدارة الصـف لمعلم المدرسـة الملحقـة ضمـن نصابـه التدريسي.
ووفقا للدليل تــم تصميــم نمــوذج المــدارس الملحقــة بالمدرســة المركزيــة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة لنمــاذج التعليـم الإلكترونـي فـي المناطـق النائيـة، وذلـك بهـدف رفع جـودة العملية التعليمية والكفاءة التشـغيلية للمـدارس النائيـة وقليلـة العـدد وضمـان اسـتمرارية التعليـم فيهـا، ويشـمل النطـاق المـدارس قليلـة العـدد فـي المناطـق النائيـة والتـي يتـم تحديدهـا مسـبقاً مـن قبـل صاحـب الصلاحيـة. وفق “أخبار 24”.
ويسـعى نمـوذج المـدارس الملحقـة بالمدرسـة المركزيـة إلـى اسـتثمار نمـاذج التعليـم الإلكترونـي لتحقيـق استمرارية تعليم الطلبة في المناطق النائية للمدارس، وتمكين الطلبة في البيئة التعليمية ورفع مهاراتهم من خلال تعليم مدمج “حضوري وعن بعد”، وتحســين تجربــة تعلــم الطلبــة فــي المناطــق النائيــة مــن خـلال تفاعلهــم مــع أقرانهــم فــي المناطــق الأخــرى وتلقــي التعليــم عــن بعــد مــن قبــل معلميــن خبــراء.