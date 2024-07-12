نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > أليسون يُعوض صفقة إيدرسون في النصر
12/07/2024   7:44 م

أليسون يُعوض صفقة إيدرسون في النصر

+ = -
80

انسحبت إدارة نادي النصر من المفاوضات مع نظيرتها مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن صفقة الحارس البرازيلي إيدرسون.

وفقًا لشبكة “سيتي ريبورت” المختصة بأخبار النادي الإنجليزي، فإن النصر انسحب رسميًا من السباق على ضم إيدرسون.

وكان النصر قد أعلن رحيل حارسي المرمى دافيد أوسبينا ووليد عبدالله مع نهاية الموسم المنصرم.

ومن جانبها قالت شبكة “تيم توك” إن النصر دخل في مفاوضات قوية لضم الحارس البرازيلي لفريق نادي ليفربول أليسون.وفق “سبورت 24”.

وكان النصر مهتمًا بالتعاقد مع أليسون في الصيف الماضي لولا تعثر المفاوضات في مراحلها الأخيرة.

أليسون يُعوض صفقة إيدرسون في النصر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885306613.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com