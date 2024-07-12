أليسون يُعوض صفقة إيدرسون في النصر

انسحبت إدارة نادي النصر من المفاوضات مع نظيرتها مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن صفقة الحارس البرازيلي إيدرسون.
وفقًا لشبكة “سيتي ريبورت” المختصة بأخبار النادي الإنجليزي، فإن النصر انسحب رسميًا من السباق على ضم إيدرسون.
وكان النصر قد أعلن رحيل حارسي المرمى دافيد أوسبينا ووليد عبدالله مع نهاية الموسم المنصرم.
ومن جانبها قالت شبكة “تيم توك” إن النصر دخل في مفاوضات قوية لضم الحارس البرازيلي لفريق نادي ليفربول أليسون.وفق “سبورت 24”.
وكان النصر مهتمًا بالتعاقد مع أليسون في الصيف الماضي لولا تعثر المفاوضات في مراحلها الأخيرة.