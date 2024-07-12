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رياضة > سالزبورج يستهدف التعاقد مع ساديو ماني
12/07/2024   7:45 م

سالزبورج يستهدف التعاقد مع ساديو ماني

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يرغب نادي سالزبورج النمساوي التعاقد مع الدولي السنغالي ساديو ماني، الجناح الهجومي لفريق نادي النصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي الموثوق به في أخبار سوق الانتقالات “فلوريان بليتنبيرج” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن سالزبورج النمساوي يريد التعاقد مع ماني في الصيف الجاري.

ويرتبط ماني بعقد مع النصر ممتد حتى عام 2016، حيث انضم لصفوف “العالمي” في الموسم الماضي. وفق “سبورت 24”.

ولعب ماني بقميص سالزبورج في الفترة ما بين 2014 و 2016 قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ونجح الدولي السنغالي صاحب الـ 32 عامًا في 30 هدفاً بقميص النصر في الموسم الماضي.

سالزبورج يستهدف التعاقد مع ساديو ماني

رياضة
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