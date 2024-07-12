استبعاد هوساوي والعمري من معسكر الاتحاد

استبعدت إدارة نادي الاتحاد الثنائي صالح العمري وزكريا هوساوي من معسكر فريق الكرة الأول في إسبانيا.
وطارت بعثة نادي الاتحاد إلى إسبانيا اليوم الجمعة، لإقامة معسكر خارجي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
ولم يعلن الاتحاد حتى الآن عن مديره الفني الجديد بعد انهاء عقد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، وسط أنبا عن اقتراب الفرنسي لوران بلان من تولي القيادة الفنية خلال أيام بشكل رسمي.وفق “سبورت 24”.
ويخوض الاتحاد سلسلة مباريات ودية خلال معسكره في إسبانيا أبرزها مباراة ضد انتر ميلان بطل الدوري الإيطالي.
وأنهى الاتحاد دوري روشن في موسمه المنقضي في المركز الخامس وهو ما أبعده عن المشاركة آسيويًا في النسخة المقبلة.