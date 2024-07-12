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رياضة > حارس تشيلسي يرفض الانتقال إلى الاتحاد
12/07/2024   7:44 م

حارس تشيلسي يرفض الانتقال إلى الاتحاد

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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي الإنجليزي، قد رفض الانتقال إلى نادي الاتحاد في الصيف الجاري.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن كيبا الذي انتهت إعارته إلى ريال مدريد بنهاية الموسم المنقضي، قد أبدى تحفظه على الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاتحاد تقدم بعرض للحصول على خدمات كيبا بعد عودته إلى تشيلسي ونهاية إعارته للريال.وفق “سبورت 24”.

واختتمت الصحيفة تقريرها عن كيبا، مؤكدةً أن الحارس مستعد لتخفيض راتبه من أجل تجديد إعارته إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وما زال الاتحاد يبحث عن ضالته في مركز حراسة المرمى بعد رحيل البرازيلي مارسيل غروهي مع نهاية الموسم الماضي.

حارس تشيلسي يرفض الانتقال إلى الاتحاد

رياضة
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