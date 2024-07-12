تخصيص 3 مواقع للأنشطة التعدينية

قرر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تخصيص 3 مواقع كمجمعات للأنشطة التعدينية وذلك بمحافظتي بيشة والخرج.
ووفق قرارات الوزير والتي نشرتها جريدة “أم القرى”، فإن المواقع الثلاثة هي مجمع خام الرمل والردميات جنوب حائر بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بمساحة 15.32 كلم مربع، وموقع مجمع خام الرمل شرق الخليج بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة 8.54 كلم مربع، وموقع مجمع خام الرمل شمال الشقيقة بمحافظة بيشة أيضا.
وأكدت القرارات على أنه يجب الحفاظ على المواقع المشار إليها لما خصصت له بالإضافة للحفاظ عليها من تعديات الغير وعدم المساس بها أو الإحداث فيها أو تملكها، ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد، وذلك دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن تقوم الجهة المختصة بالوزارة بمتابعة المواقع لضمان المحافظة عليها وعدم التعدي عليها، وأنه يُعمَل بتلك القرارات من تاريخ صدورها.