فهد البتيري يستعد لـ”سيف البطل” بـ40 مليون دولار

يمثل الأسبوع الحالي مرحلة جديدة للفنان السعودي فهد البتيري، إذ شهد إعلان بطولته لفيلم “سيف البطل”، الذي يُعدّ أضخم إنتاج سينمائي عربي وسعودي، بميزانية تصل إلى 40 مليون دولار. إنه فيلم فانتازيا تاريخية على غرار «Lord of the Rings»، و«Game of Thrones»؛ من إخراج محمد الملا.
وأوضح الفنان فهد البتيري في حوار نشرته الزميلة “الشرق الأوسط”، أن المشروع السينمائي الضخم المنتظر “سيف البطل” وهو من بطولته، هو عملٌ تاريخي فانتازي، وهو في مرحلة التطوير، مشيراً إلى أنه أبدى حماسته للعمل الذي يجمع أسماءً عالمية وشباباً سعوديين، منهم الباحث التاريخي محمد الروقي بما يملكه من معرفة غزيرة في قصص القبائل بالجزيرة العربية، والكاتب والممثل نواف الشبيلي وتجاربه الفنية الناجحة، وكاتب آخر عالمي لم يُفصح عن اسمه بعد. وفق “أخبار 24”.