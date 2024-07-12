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جديد المحليات > تنظيم الكهرباء: عودة تدريجية للكهرباء في شرورة
12/07/2024   7:51 م

تنظيم الكهرباء: عودة تدريجية للكهرباء في شرورة

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أكدت الهيئةالسعودية لتنظيم الكهرباء بدء عودة الخدمة تدريجيا في محافظة شرورة، وحرصها على حمايةحقوق المستهلكين ومستخدمي الشبكة الكهربائية.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، عزت انقطاع الخدمة في محافظة شرورة بمنطقة نجران، إلى عطل خارج عن الإرادة في الشبكة.

وأكدت الشركة أن الفرق الميدانية تعمل في الوقت الحالي على إعادة الخدمة تدريجيًا، واعتذرت للمشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة في محافظة شرورة.

من جانبها، تتابع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، باهتمام بالغ انقطاع الخدمة الكهربائية في المحافظة، والذي بدأ الساعة 5:50 مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.

ونوهت الهيئة بمتابعتها لعمليات إعادة التيار من قبل مقدم الخدمة، مؤكدة حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات لعودتها.

تنظيم الكهرباء: عودة تدريجية للكهرباء في شرورة

جديد المحليات
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