جامعة حائل: سنتخذ إجراءات ضد مروجي مؤشرات القبول

أكدت جامعة حائل أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق كل من ينشر معلومات غير صحيحة عن عمليات القبول والتسجيل.
وأهابت الجامعة بجميع المتقدمين والمتقدمات الحصول على المعلومات من المصادر المعتمدة بالجامعة، ومتابعة مراحل الفرز القادمة التي ستراعي فيها الجامعة عدالة المنافسة بين المتقدمين والمتقدمات واستيعاب أكبر قدر منهم.
جاء ذلك ردا من الجامعة، نظرا لما تم تداوله في بعض المواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن مؤشرات المتقدمين للقبول السنوي في الجامعة للعام الجامعي 1446هـ، ونظرا لأن المؤشرات تخالف الواقع وتجانب الحقيقة في جميع تفاصيلها. وفق “أخبار 24”.