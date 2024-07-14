الهلال يكشف موعد التحاق سافيتش والعويس

كشف نادي الهلال عن موعد التحاق ثنائي فريق الكرة محمد العويس وسيرجي سافيتش بمعسكر النمسا.
وتطير بعثة الهلال الإثنين إلى النمسا لإقامة معسكر إعدادي لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
وأوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أمس السبت أن محمد العويس سينتظم في تدريبات فريقه بمعسكره الإعدادي في النمسا بعد انتهاء إجراءات دخوله الأراضي النمساوية. وفق “سبورت 24”.
وأشار حساب النادي إلى أن الصربي سيرجي سافيتش سينضم إلى معسكر النمسا الأربعاء المقبل.
وكان المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس قد منح اللاعبين إجازة من التدريبات غدًا الأحد قبل التوجه إلى النمسا.