الاتحاد بصدد الإعلان عن صفقة موسى ديابي

اقترب صناع القرار في نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق الأول للموسم الرياضي الجديد، إذ يجري وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التعاقدية بين الجانبين والتي ينتظر أن تمتد لـ5 سنوات.
وكان اللاعب صاحب الـ25 عاماً انضم إلى أستون فيلا بحسب الأنباء المتواترة بـ42 مليون جنية إسترليني من باير ليفركوزن الصيف الماضي قبل أن يحجز مكانه في كتيبة الفريق الإنجليزي ويساهم في عودة الفريق لدوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل عن البطولة الأوروبية.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن صفقة اللاعب ديابي ستكلف الخزينة الاتحادية نحو 12 مليون دولار كرواتب للاعب سنوية، في الوقت الذي يجرى الاتفاق حيال القيمة المالية لناديه أستون فيلا من الصفقة.
وكان ديابي ضمن اهتمامات نادي النصر في الصيف الماضي، إذ قدّم النادي عرضاً بنحو 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، لكنه رفض العرض وقرر الذهاب إلى أستون فيلا. وفق “سبورت 24”.
ويخوض نادي الاتحاد معسكر إعداد في الوقت الحالي، في إسبانيا، وذلك من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولات التنافسية في الموسم المقبل، في ظل ارتباط الفريق بمشاركات في مسابقة دوري روشن للمحترفين وكأس الملك.