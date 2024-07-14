نيمار يواصل التأهيل في الهلال

أعلن نادي الهلال مواصلة البرازيلي نيمار دا سيلفا، المحترف في صفوف الكرة، برنامجه التأهيلي استعدادًا للعودة إلى الملاعب.
وغاب نيمار عن صفوف الهلال منذ أكتوبر من العام الماضي بسبب إصابة الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها في إحدى مباريات المنتخب البرازيلي.
وأشار نادي الهلال في بيان رسمي مساء اليوم السبت إلى أن الجهاز الطبي قد قرر بالتنسيق مع الجهاز الفني مواصلة نيمار لبرنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي خلال فترة معسكر الفريق بالنمسا. وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر أن يعود نيمار للتدريبات الجماعية لنادي الهلال، بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وساهم البرازيلي في 4 أهداف خلال 5 مباريات فقط خاضها بقميص الهلال قبل التعرض للإصابة.