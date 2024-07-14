مدربا الاتفاق لقيادة منتخب براعم الشرقية

اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم مدربي نادي الاتفاق علي سليمان البارقي ومروان معاذ هوسة، لقيادة منتخب المنطقة الشرقية للبراعم تحت 13 سنة.
وسيشارك المنتخب تحت قيادة البارقي وهوسة في بطولة منتخبات المناطق الإقليمية للبراعم والتي ستقام في محافظة الطائف لمدة أسبوعين من الفترة 18 يوليو إلى 1 أغسطس 2024.
وتهدف البطولة إلى اكتشاف المواهب الكروية بالمناطق ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف إستراتيجية لنهضة كرة القدم السعودية أبرزها (مسار تطوير المواهب). وفق “سبورت 24”.
وجاء اختيار البارقي وهوسة بناء على كفاءاتهما ومهاراتهما في تطوير اللاعبين الناشئين واكتشاف المواهب الكروية وسعياً من الإدارة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم على دعم مشاركة المدربين السعوديين الوطنيين المتميزين في البطولات الداخلية والخارجية.