35 ألف زائر لفعاليات بيت حائل

جذبت فعاليات مهرجان بيت حائل “البيت بيتكم .. يا بعد حيي” منذ انطلاقتها أكثر من 35 ألف زائر وزائرة من عموم المنطقة وخارجها من السياح القادمين خلال موسم الإجازة الصيفية.
وقدم المهرجان تشكيلة من الفنون والعروض الحية المباشرة لنماذج تاريخية من لمحات الحقبة الزمنية الماضية عن إرث المملكة التراثي منذ القدم، والتي مزجت بعضها وبقيت حتى وقتنا الحاضر.
وتنوعت الأنشطة والفعاليات والمنتجات الأسرية التي احتوت أجنحة ثرية بدأت في الحرف والمشغولات اليدوية بمجموع 35 حرفة قام خلالها الحرفيون بمختلف أعمارهم بتنفيذ نماذج مختلفة أمام الزوار مباشرة.
وتعرف الزوار على جناح “صنع في حائل ” لصناعة الدلال والمباخر القديمة والبهارات الحائلية المميزة، وكذلك تعرفوا على محتويات جناح المدينة المنورة الذي يقدم الموروث في النماذج السكنية القديمة لمحافظة (ينبع) المستوحاة من الإرث والتقاليد لديهم منذ أكثر من “200” سنة ماضية.
وفق “أخبار 24”.