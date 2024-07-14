تسهيل ائتماني إضافي بـ11.3 مليار لـ “أديس القابضة”

أعلنت شركة أديس القابضة نجاحها في تعديل التسهيل المشترك المتاح للمجموعة حالياً، وتأمين ما يعادل 3 مليارات دولار إضافية (11.3 مليار ريال)، مع مشاركة غالبية المقرضين الحاليين إلى جانب مؤسسات مالية جديدة محلية وإقليمية.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول اليوم (الأحد)، أن غرض التمويل الإضافي أن يكون تسهيلاً متاحاً وجاهزاً لدعم خطط التوسع الطموحة التي وضعتها المجموعة، وهو مقسم إلى شريحة مصروفات رأسمالية احتياطية قدرها ما يعادل 2.7 مليار دولار وشريحة تسهيل ائتماني متجدد دوار قدرها 300 مليون دولار.
والجهات الممولة لأديس القابضة هي البنك السعودي الأول، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة، والشركة العربية للاستثمارات البترولية – أبيكورب، وبنك دبي التجاري ش.م.ع كمؤسسات مالية.
وأوضحت الشركة أن مدة التمويل لشريحة المصروفات الرأسمالية تبلغ 8.5 سنة مع استحقاق نهائي في ديسمبر 2032، فيما تبلغ المدة لشريحة تسهيل ائتماني متجدد دوار 8 سنوات مع تاريخ استحقاق نهائي في يونيو.
وقالت إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل؛ تتمثل في رهون على الحفارات البحرية، ورهون أسهم على الكيانات التي تمتلك حفارات برية أو بحرية بحسب المقتضى، وضمان على حسابات التحصيل وحساب استحقاقات خدمة الدين، وحوالة المستحقات بموجب عقود العملاء، وحوالة المستحقات بموجب عقود التأمين فيما يتعلق بالحفارات الممولة، وسندات أمر. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الغرض من شريحة المصروفات الرأسمالية هو تمويل الإنفاق الرأسمالي اللازم لدعم خطط التوسع لدى المجموعة، فيما سيتم استخدام التسهيل الائتماني المتجدد الدوار في أغراض الشركة العامة.