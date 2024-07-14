14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بالقصيم بـ561 مليونًا

بدأت شركة المياه الوطنية، تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بمنطقة القصيم، بكُلفة إجمالية تجاوزت 561 مليون ريال؛ وذلك لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.
وتضمنت 7 مشروعات بقيمة إجمالية قاربت 283 مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات صرف صحي تجاوزت 329 ألف متر طولي، إضافة إلى إنشاء محطة رفع بسعة تبلغ 1,350 مترًا مكعبًا في اليوم.
وبيّنت الشركة أن المشاريع المائية تضمنت أيضًا 7 مشروعات بقيمة إجمالية تجاوزت 278 مليون ريال، وبأطوال شبكات وخطوط تجاوزت 833 ألف متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الطرق المائية لخطوط آبار المخرم وأم حزم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن هذه المشروعات تأتي ضمن أهدافها واستراتيجياتها التي تضمنت التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وخدماتها المقدمة للسكان وفق رؤية المملكة 2030.