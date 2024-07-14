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جديد المحليات > صرف 295 مليونًا الدفعة الأولى لمزارعي القمح
14/07/2024   12:49 م

صرف 295 مليونًا الدفعة الأولى لمزارعي القمح

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445 /1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ إجمالي ما تّم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة ما يُقارب 295 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة تتجاوز 175.7 ألف طن، وذلك لعدد 792 مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 12 شوال 1445هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه نحو 552 طنًا لـ2751 مزارعًا. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة 5 سنوات، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.

صرف 295 مليونًا الدفعة الأولى لمزارعي القمح

جديد المحليات
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