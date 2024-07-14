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14/07/2024   12:49 م

أمر ملكي بتمديد خدمة أمير جازان 4 سنوات

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، بتمديد خدمة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة جازان، أربع سنوات.

وعبر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الثقة الملكية الغالية بتمديد خدمته أميرًا لجازان لمدة 4 سنوات.

ودعا الأمير محمد بن ناصر بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والمضي قُدماً مع أهالي المنطقة لتحقيق كل ما فيه أمن وخير ورفعة الوطن والمواطن، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق الريادة في شتى المجالات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة. وفق “أخبار 24”.

أمر ملكي بتمديد خدمة أمير جازان 4 سنوات

جديد المحليات
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