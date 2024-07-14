وزير الخارجية يصل تركيا في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم (الأحد)، إلى مدينة إسطنبول، في زيارةٍ رسمية لجمهورية تركيا، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار أتاتورك الدولي نائب وزير الخارجية التركي الدكتور نوح يلماز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أبو النصر.
وفي وقت سابق اليوم؛ استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، السفير التركي لدى المملكة أمر الله أشلر، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.