200 ألف سعودي سافروا إلى تايلاند بـ2023

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن علاقات المملكة وتايلاند شهدت منذ عودتها تقدمًا مطردًا في التجارة، حيث وصلت إلى 7.5 مليار دولار في عام 2022 ونحو 9 مليارات دولار في عام 2023، وفي السفر والسياحة، ما يقرب من 200 ألف سعودي سافروا إلى تايلاند وأكثر من 30 ألف زائر تايلاندي قدموا إلى المملكة العام الماضي.
ونظَّمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجلس الاستثمار التايلاندي وسفارة تايلاند بالمملكة اليوم (الأحد) في الرياض منتدى الاستثمار السعودي – التايلاندي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير خارجية تايلاند ماريس سانجيامبونسا، ومشاركة عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وشهد المنتدى إعلان افتتاح مكتب لمجلس الاستثمار التايلاندي (Thailand Board of Investment (BOI)) في الرياض لتأكيد الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتايلاند وتوسيع التبادل التجاري، كما شهد المنتدى توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات: الزراعة والأغذية والسياحة والبنية التحتية والطاقة؛ لتعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة بين البلدين وزيادة التعاون الاستثماري والتجاري وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع المجالات للشركات والمستثمرين في المملكة وتايلاند.
وتأتي زيارة وزير خارجية تايلاند بعد عامين ونصف من الاتفاق التاريخي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء تايلاند السابق برايوت تشان أوتشا، لفتح فصل جديد في مسيرة العلاقات بين البلدين.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الأولى من حيث رصيد الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م بنسبة 56.7% من إجمالي رصيد الاستثمارات التايلاندية في المملكة، فيما احتل قطاع التعدين واستغلال المعادن المرتبة الأولى من حيث تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م بنسبة 73.4% من إجمالي تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة.