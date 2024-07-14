“العدل” تصدر 330 ألف وثيقة صلح إلكترونية

أصدر مركز المصالحة في وزارة العدل أكثر من 330 ألف وثيقة صلح إلكترونية، في 9 مسارات تتمثل في الأحوال الشخصية، والمرورية، والعقارية، والجزائية، والتجارية، والعمالية، والمالية، والملكية الفكرية، والأخطاء الطبية.
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة “تراضي” الرقمية، بهدف نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة؛ ما يعزز العدالة الوقائية، ويحد من تدفق القضايا إلى المحاكم.وفق “أخبار 24”.
وتعمل منصة “تراضي” على تطوير تجربة المستفيد؛ من خلال إطلاق عدد من المزايا التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.